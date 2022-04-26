الصحاف: نظام صدام سمح للأتراك دخول العراق بـ 5 كم لأيام محدودة

2022/04/26 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية العراقية عن فحوى

اتفاق بين النظام السابق والجانب

التركي يسمح للأخير بدخول الأراضي

العراقية، مبينة أن الانتهاكات الحالية

تأتي خلافاً لهذا الاتفاق الذي ورد في

محضر اجتماع عقد قبل الع

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