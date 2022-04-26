أبرز الأسئلة التي طرحها موظفو تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة

2022/04/26 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد استحواد رجل الأعمال، مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل رسمي على تويتر، برز لدى موظفي الشركة عدة أسئلة، نستعرضها في هذا المقال

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