طول أمد الحرب.. بوتين حصل على

2022/04/26 | 11:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلما طالت فترة دفاع الجيش الأوكراني عن بلاده أمام القوات الروسية، استفادت أوكرانيا من مزايا الأسلحة والتدريب الغربيين، وهو تحديداً ما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يحاول منعه في المقام الأول.

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