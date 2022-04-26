رسائل طائفية ..

2022/04/26 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

احاديث كثيرة تدور بين الناس عن الازمة

التي تمر بها البلاد، البعض من القراء

والمتابعين بعتقدون أن ما يكتب وينشر لا

يلقى صدى لدى السياسيين اصحاب "الحل

والربط"..



والبعض الآخر يرى أن العلة

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