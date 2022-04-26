أندية تحت سطوة النجوم

2022/04/26 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: رعد العراقي

أكثر من تسعة عشر عاماً والرياضة

العراقية تقف فوق صفيح ساخن لا تعرف

الاستقرار أو الثبات بالمستوى هي أقرب

للفشل منه للنجاح وإن تحقّق بخجل هنا أو

هناك، لكنه يبقى رهين بين الصدفة أو

تعا

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