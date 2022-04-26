جمهورية حنان الفتلاوي

2022/04/26 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام

2012 اختتم رئيس الوزراء آنذاك نوري

المالكي زيارة قصيرة إلى الأردن اتفق

خلالها مع المسؤولين على مد أنبوب للنفط

من العراق إلى ميناء العقبة الأردني،

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