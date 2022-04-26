ضمنهم منتسبين.. إصابة اربعة اشخاص بحادث سير بين ثلاث عجلات شرقي بغداد

2022/04/26 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة اربعة اشخاص بينهم منتسبين إثر حادث سير بين ثلاث عجلات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد، شهدت حادث سير ضمن شارع 66 بين ثلاث عجلات ودراجة نوع تكتك وعجلة تابعة للنجدة".واضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن اصابة اثنين من منتسبي نجدة بغداد ومدنيين اثنين".

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