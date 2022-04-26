الجولة (29) من دوري الكرة الممتاز تفتتح اليوم بإقامة مباراتين

2022/04/26 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعود عجلة الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إلى الدوران من جديد، بانطلاق مباريات الجولة 29 في محافظتي بغداد وبابل.وسيشهد ملعبِ قضاء الكفل بمحافظةِ بابل، إقامة مباراة فريق الشُرطة، متصدر الترتيب أمام فريق القاسم، في المباراةِ التي تجري في الساعة 3:30 ظهراً بتوقيت بغداد.وفي ملعبِ الشعب الدوليّ بالعاصمةِ بغداد، يتقابل فريق […]

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