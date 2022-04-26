2022/04/26 | 11:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: z-dmVFvZ7gQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب مشاريع الدواجن يطالبون بإنصافهم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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