هل تشتري الشوربة جاهزة التحضير في رمضان؟ تجنبها لهذا السبب

2022/04/26 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تُكثر من شراء الشوربة جاهزة التحضير خلال شهر رمضان؟ يُفضل التقليل منها لهذا السبب.

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