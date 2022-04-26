ريال مدريد يواجه سيتي في لقاء التاريخ والمال

2022/04/26 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، نظيره فريق ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، في مباراتهما مساء اليوم ببطولة دوري أبطال أوروبا.تأتي تلك المباراة في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب الاتحاد، في لقاء يتحدى يه تاريخ ريال مدريد، اموال مانشستر سيتي.وتُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء […]

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