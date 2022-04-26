الإعلان عن مبادرة وطنية لتشجيع الزراعة في المؤسسات والمدارس والشوارع

2022/04/26 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص - واع - نصار الحاج

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة وطنية لتشجيع الزراعة في المؤسسات والمدارس والشوارع، فيما حددت عاملين اثنين يسهمان بتأخر تنفيذ الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التصحر ليس مشكلة تتعلق بالعراق فقط وإنما هي مشكلة اقليمية متعلقة بالتغيرات المناخية"، لافتاً إلى أن "وجود شح في الأمطار أدى الى جفاف وقلة في الغطاء النباتي خصوصاً في المناطق الرعوية في الصحراء غرب العراق وهي ممتدة الى دول الجوار أيضاً وبدأت تشكل ظاهرة في دول الإقليم أيضاً مما يقتضي جهداً مشتركاً".

وأضاف عبد الحسين أن "هناك نشاطات عدة في تشجيع الزراعة للمؤسسات والمدارس والشوارع ضمن مبادرة وطنية، وهناك لجنة أمر ديواني تعنى حالياً بالتشجير داخل المدن وحولها مؤلفة من عدة وزارات لوضعها قيد التنفيذ وبإشراف من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة عوامل تسهم في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية"، مؤكداً أن "قلة الموارد المائية وخفض الخطة الزراعية سيلقي بتأثيراته على الغطاء النباتي".

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