وفاة امرأة وحجر ثلاثة أشخاص يشتبه إصابتهم بالحمى النزفية بمحافظة عراقية - عاجل

2022/04/26 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

افاد مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، بوفاة امرأة وحجر ثلاثة أشخاص يشتبه إصابتهم بالحمى النزفية في المثنى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "امرأةً توفت نتيجة الاشتباه باصابتها بمرض الحمى النزفية، فيما حجرت 3 أشخاص يعتقد اصابتهم بذات المرض بعد ظهور اعراض الفيروس عليهم".

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