إصابة 4 مدنيين بحادث سير شرقي بغداد

2022/04/26 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، ببحادث سير شرقي بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حادث سير وقع بين ثلاث عجلات وسيارة تابعة لنجدة بغداد ودراجة نوع (تكتك)، ضمن شارع ٦٦ في منطقة العبيدي شرقي العاصمة بغداد.واضاف ان "الحادث اسفر عن إصابة اثنين من منتسبي النجدة وإصابة مدنيين اثنين".

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