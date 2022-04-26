مرثيات العقل الجمعي ..

2022/04/26 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

من حيث انتهت حالة العراق، وقبل التقصي

عمن اوصلها الى هذه اللحظة التاريخية

المأزومة، فانه لا ينطوي على اكتشاف

مثير القول بان العراق صار اكثر من

عراق، والشعب العراقي شعوبا، والط

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