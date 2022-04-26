7 محرومين من اللعب في الجولة 29 من دوري الكرة الممتاز

2022/04/26 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة 29 من الدوري الممتاز.وسيغيب عن الجولة 7 لاعبين بسبب تراكم البطاقات الملونة وهم كل من: احمد حسن من الزوراء وكنان عادل من الصناعة ومعين احمد من النجف وياسين عدنان من أربيل ومصطفى صلاح من سامراء وصباح عواد وأحمد فرحان […]

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