2022/04/26 | 12:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان عند الشباب: أجواء خاصة من البهجة والمرح) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jBFzapGA4I8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان عند الشباب: أجواء خاصة من البهجة والمرح) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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