لماذا تستهدف روسيا السكك الحديدية الأوكرانية؟

2022/04/26 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات فقط من مغادرة وزيري الخارجية والدفاع لأوكرانيا بالقطار، تم إطلاق صافرات الإنذار في غرب أوكرانيا.يقول رئيس السكك الحديدية الأوكرانية إنه في غضون ساعة واحدة، تعرضت البنية التحتية للسكك الحديدية في خمسة أماكن للضربات الروسية.

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