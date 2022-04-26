الدفاع المدني في أربيل يحدد حجم الأضرار المادية جراء السيول

2022/04/26 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – ايفان ناصر

حددت مديرية الدفاع المدني في أربيل، اليوم الثلاثاء، حجم الأضرار المادية جراء السيول في المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ناحية شاويس التابعة للمحافظة تضررت فيها سيارتان اثنان جراء السيول التي سببتها هطول الأمطار الغزيرة في محافظة أربيل، حيث تجمعت المياه في الأسواق بتيراوة وكوران وشوارع 60 و100 الرئيسية"، مؤكداً أن "الأضرار المادية قليلة جداً".

وأضاف أن "الأوضاع الآن تحت السيطرة وطبيعية، ولا توجد أي مخاطر على المواطنين وكل الطرق مفتوحة والحركة طبيعية".

وأكد أن "الأماكن التي تجمعت بها المياه أثناء الأمطار تسببت بزخم مروري في بعض الشوارع، ولكنه الآن تم سحب المياه من جميع الشوارع وهناك انسيابية بحركة السير".

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