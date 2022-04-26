جماليات النظام الصارم في نسبه وغائية الجمال الأخلاقي - محمد كريم الساعدي

2022/04/26 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_كريم_الساعدي عمل (ديمقراط) على النسب الرياضية ، أي وضع الجمال في صورة النسب التي لا تقبل الخطأ كما في علم الأرقام والقياسات والنسب .



وأعتقد في طريقة التشكيل الجمالي الذي يقوم على تشابه الأجزاء وتساويها ، فالشيء الجميل " الرائع هو الشيء المتناسق المحدد من كل الوجوه .



فالزيادة في الشيء ، أو النقصان فيه أمر لا يعجبه ، فالجمال يكمن في النظام الصارم ، وفي التناسق والتناسب والانسجام بين الاجراء" (1).



من هذه النظرة ا ......





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