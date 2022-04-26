طبائع الإستهلاك - حسن مدن

2022/04/26 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن مضى الزمن الذي كنا نستهلك فيه السلع تلبيةً لاحتياجات معينة كالأكل والشرب والملبس والزينة.



نحن اليوم لا نستهلك السلع كسلع وإنما نستهلكها كماركات مسجلة، فحين نعطش، مثلاً، نُقبل على شراب معين بعينه لا بوصفه مشروباً لذيذاً فحسب، وإنما لقناعة تسربت إلى نفوسنا واستوطنتها بأن هذا المشروب، كونه ماركة معروفة يروي الظمأ أكثر ما يفعل الماء العذب الزلال.وحين نستخدم نوعاً معيناً من الصابون ونحن نستحم، ......





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