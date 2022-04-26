الأول من آيار هو ليس يوم الاحتجاج على الجمهورية الإسلامية والمطالب فحسب! إنه يوم إعلان وجود الطبقة العاملة، إعلان هدف تحرر الإنسان على يد هذه الطبقة! - كورش مدرسي

2022/04/26 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كورش_مدرسي (مصطفى أسد بور في حوار مع كورش مدرسي) (13 نيسان 2007)ترجمة: فارس محمودمصطفى اسدبور: الأول من آيار، اليوم العالمي للطبقة العاملة، على الأبواب.



ثمة تحركات وتحضيرات تقوم بها مجاميع عمالية.



القضية هي أن بوسع وحدة الطبقة العاملة أن تغير الأوضاع وتحل محلها عالماً أفضل.



الأوضاع السياسية في إيران متعطشة لمناسبة ويوم مثل هذا، وإن مجمل الشيء الذي يتجلى بالأول من آيار هو الاقتدار، التنظيم والبدي ......





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