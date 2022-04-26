تفشي الإيبولا: الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر مع الوفاة الثانية بسبب المرض!

2022/04/26 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بعد وفاة شخص ثان من مرض الإيبولا القاتل في إفريقيا.وأعلنت المنظمة عن وفاة مريض ثان بالإيبولا في شمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأجرت هذا التحديث بعد أيام قليلة من ظهور تفش جديد للمرض الفتاك.وفي فاشيات الإيبولا السابقة، تفاوتت معدلات الوفيات بين 25% و90% – ما […]

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