الدفاع والخارجية توجهان نداء إنسانياً بشأن المفقودين العراقيين والكويتيين

2022/04/26 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجهّت وزارتا الدفاع والخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، نداء إنسانياً بشأن المفقودين العراقيين والكويتيين.وجاء في بيان مشترك للوزارتين، تلقته (بغداد اليوم) انه "من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991 وكذلك الممتلكات الكويتية المتمثلة بالمحفوظات الأرشيف الأميري الكويتي، للإدلاء بها من خلال التواصل مع السفارتان والقنصليات العراقية في الخارج أو الإتصال على رقم الخط الساخن والبريد الالكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع وكذلك رقم وزارة الخارجية ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل.مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع (٠٧٩٠١٩٤٥٤٧٦)البريد الإلكتروني للمديرية:[email protected]

السفارة الكويتية في بغداد عبر الرقم (٠٧٨٠٢٦٠٤١٢٤)القنصلية الكويتية في أربيل عبر الرقم (٠٧٥١١٧٤٥٥٥٥)القنصلية الكويتية في البصرة عبر الرقم (٠٧٨٢٨٠٠٠٠٦٦)البعثة الدولية للصليب الاحمر (٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣٠٧٨٤).

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