الكشف عن مخطط تركي للتوغل 60 كم داخل الأراضي العراقية

2022/04/26 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني المعارض (P.K.K).

وقالت الصحيفة إنه "بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي لمغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة ولن ينسحب من الأراضي العراقية قبل "زوال التهديدات نهائيا".

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