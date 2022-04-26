ثلاثون عاما في المنصب.. مدير

2022/04/26 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، الثلاثاء، أنه سيتنحى هذا الصيف عن منصبه، بعد نحو ثلاثة عقود على رأس إحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في العالم.

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