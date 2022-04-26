ميثاق العمل الرياضي الموحّد

2022/04/26 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

تباين أداء رئيس وأعضاء لجنة الشباب

والرياضة في مجلس النوّاب، صاحب

السُلطة التشريعية والرقابية الأعلى في

الدولة العراقية، بين دورة وأخرى، حسب

قدرات المُكّلفين بإدارة اللجنة من

نوّاب

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