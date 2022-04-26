طائفية أم عشائرية ؟

2022/04/26 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

عندما تقرأ في الأخبار أن مدينة مثل

الشطرة تسيطر عليها بعض العشائر وتفرض

قانونها على مؤسسات الدولة وعلى

المواطنين.

وعندما تسمع أن عشيرة لم يعجبها حكم

القضاء بتبرئة مواطن، فقررت أن تعد

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