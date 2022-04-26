الآسيوي .. والخطأ الفادح !

2022/04/26 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

وقعَ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

بواحدٍ من أكثر الأخطاء التاريخية

فداحة، بعد أن أصرّ على اختيار موعد

كُبرى منافسات فرق أنديته الأبرز ممثلة

بدوري أبطال القارّة بالتزامن من شهر

رمضان ا

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