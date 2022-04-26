مهند جعاز على رادار سيلتك الاسكتلندي

2022/04/26 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستحوذ نجم المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي هاماربي السويدي مهند جعاز، على اهتمام نادي سيلتك الاسكتلندي.وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن “نادي سيلتك يراقب مدافع هاماربي مهند جعاز بهدف التعاقد معه مقابل 2 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب مدرب الفريق في التعاقد مع مدافع جديد واللاعب العراقي يناسب ميزانية النادي”.وأوضحت أن […]

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