أردوغان: العملية العسكرية في العراق تجري وفق القانون الدولي

2022/04/26 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية (المخلب-القفل) التي أطلقتها بلاده ضد حزب العمال الكردستاني، تجري وفق القانون الدولي.

واضاف في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تواصل عملياتها ضد الإرهابيين في الخارج، لحماية أمنها، ولفت إلى أن الهدف من العملية هو تطهير منطقة الزاب من العناصر الإرهابية، منوها أن العملية تجري بما يتماشى مع القانون الدولي، انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وصولا إلى الاتفاقيات الثنائية مع جيرانها.

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