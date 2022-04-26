خبير امني يحدد المعوقات امام حكومة بغداد للرد على الاعتداءات التركية

2022/04/26 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد الخبير الامني الفريق جليل خلف اليوم الثلاثاء، المعوقات امام حكومة بغداد في الرد على الاعتداءات التركية.وقال خلف لوكالة “ايرث نيوز” ان “الاعتداءات التركية ما تزال مستمر على سيادة العراق وهناك ومن المعوقات التي تواجه القوات الاتحادية العراقية هو انها لا تستطيع ان تدخل الى اقليم كردستان بسبب السلطة المحلية هناك هذا […]

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