2022/04/26 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قوة مشتركة تتمكن من قتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا بالطارمية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 12:57

واع/

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