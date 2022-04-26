2022/04/26 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة النفط العراقية ،اليوم الثلاثاء، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة ، أن “كمية الصادرات من النفط الخام المتحققة لشهر آذار الماضي بحسب الاحصائية النهائية من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (100) مليون و(579) الفاً و(612) برميلاً، بإيرادات بلغت (10) مليارات و(913) مليوناً و(197) ألف دولار”.

وأضاف أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليوناً و(130) ألفاً و(677) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(448) ألفاً و(935) برميلاً”.

وتابع أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (108,503) دولاراً”، لافتاً الى “تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الإيراد الكلي لها (273.804.794) مليون دولار”.

ولفت الى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من الموانئ الجنوبية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 10 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).