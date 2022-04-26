النزاهة: ضبط منتحل صفة عقيد باستخبارات أحد الأجهزة الأمنية

2022/04/26 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الثلاثاء، عن ضبط منتحل صفة عقيد باستخبارات أحد الأجهزة الأمنية متلبساً بالجرم المشهود.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة ، أن “فريق عمل من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، تلقى معلوماتٍ تفيد بقيام أحد المحتالين المنتحلين لصفة عقيد في استخبارات وزارة الداخليَّة بممارسة عمليات النصب والاحتيال على المواطنين واستحصال مبالغ مالية دون وجه حقٍّ”، مبيناً أن “الفريق انتقل إلى أحد الأسواق الشعبيَّة في العاصمة بغداد وقام بنصب كمينٍ محكم للمتهم، حيث تمكَّن من ضبطه مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من أحد المشتكين، إذ أن المبلغ المضبوط يمثل دفعة مكملة للمبالغ التي تسلمها من المشتكين”.

وأضاف البيان انَّ “التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق بينت أن المتهم كاسب ينتحل صفة عقيد في الداخلية؛ بغية ممارسة عمليات النصب والاحتيال؛ بهدف الحصول على منافع شخصية، عبر إيهام المواطنين بتعيينهم”، لافتاً إلى أنَّ “العمليَّة تمت بالتعاون والتنسيق مع جهات إنفاذ القانون والقوة الماسكة للأرض”.

وتابع أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق”.

ودعت الهيئة في وقت سابق المواطنين إلى “التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز والرشوة التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك، حاثةً على زيارة موقعها الرسميّ؛ للاطلاع على سبل الإبلاغ عن حالات الفساد”.

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