2022/04/26 | 13:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IVML7DZi1HU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رمضان في أربيل: ألعاب شعبية تستقطب المقيمين والزائرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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