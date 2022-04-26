2022/04/26 | 13:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5oW7Edy3y9w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب كربلائي.. من الخرد يصنع سيارة جديدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب كربلائي.. من الخرد يصنع سيارة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).