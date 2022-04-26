اعتُقل بعدها.. شخص يطرد منتسبي أمانة بغداد ويخرب الرصيف لسبب غريب! (فيديو)

2022/04/26 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن احد الاشخاص من مدينة الصدر (قطاع 25)، اقدم على تخريب الرصيف الجديد الخاص باحد مشاريع البلدية اثناء تواجد كادر امانة بغداد بسبب عدم امكانه ركن سيارته".واضاف ان "قوة امنية قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص".

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