2022/04/26 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد جندي وإصابة ضابط خلال مداهمة وكر للإرهابيين بالطارمية شمال بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، قوة مشتركة من الفرقة السادسة في قيادة عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني تتمكن من قتل إرهابيين إثنين احدهما انتحاري يرتدي حزام ناسف، داخل وكر في بستان البوغبين بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".

وأضافت أن "هذه العملية أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة ضابط بعد مداهمة الوكر الذي كان بداخله هذا الإرهابي الانتحاري".

وتابعت أن "العملية مازالت مستمرة وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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