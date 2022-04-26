العراق يعلن القضاء على ولاية

2022/04/26 | 13:16 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله إنه تم القضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي الموصل بالكامل.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية إن "ما تبقى في العراق عبارة عن بعض الفلول من الدواعش هنا وهناك ويتمركزون في المناطق الصحراوية ذات المساحات الشاسعة التي تتخللها وديان وطبيعة جغرافية قاسية"، مؤكداً أن "ما يتواجد ضمن هذه المناطق بضع زمر إرهابية بحدود 2 إلى 3 عناصر وفي بعض الأحيان 6 عناصر".

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وأضاف أن "العمليات مستمرة في ملاحقة هذه العناصر الإرهابية بهذه المناطق، فضلا عن استمرار الضربات الجوية النوعية سواء في الجبال أو في الأحراش والوديان أو المناطق الصحراوية".

ولفت إلى أنه "تم قبل فترة قتل العديد من عناصر داعش بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والقضاء على ما تسمى ولاية دجلة جنوبي مدينة الموصل بالكامل"، مشيراً إلى أن "الضربة كانت موجعة لداعش، حيث تم قتل أكثر من 43 عنصراً من داعش ومصادرة معداتهم وأسلحتهم".

وأكد أن "العمليات النوعية مستمرة عن طريق المطاردة والملاحقة واعتماد مبدأ عسكري ينص على أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم والاستمرار بالملاحقة كون معركتنا هي معركة استخبارات".

وكان يحيى رسول، ذكر قبل أيام على تويتر، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات "الإرادة الصلبة" لملاحقة بقايا تنظيم داعش في غرب البلاد.

وأضاف أنها تضم قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود ومحاور الحشد الشعبي في غرب الأنبار والفرات الأوسط، بإسناد جوي من طيران الجيش.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في أواخر عام 2017، القضاء عسكرياً على التنظيم المتشدد في البلاد، لكن خلايا نائمة لا تزال تنفذ من حين لآخر، عمليات ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش.

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