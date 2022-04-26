مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا شمال بغداد

2022/04/26 | 13:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزاما ناسفا.

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