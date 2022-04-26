إيران.. 16 عاماً سجن لطالبين وتوقيف قتلة رجلي دين

2022/04/26 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة في إيران بسجن طالبين 16 عاماً بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، حسبما أفاد المتحدث باسم القضاء الإيراني، ذبيح الله خداييان، الثلاثاء.

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