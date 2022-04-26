2022/04/26 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد جندي واصابة ضابط بانفجار حزام ناسف خلال مداهمة وكر لارهابيين شمالي بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد جندي واصابة ضابط خلال مداهمة وكر لارهابيين شمالي بغداد first appeared on قناة التغيير الفضائية.

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