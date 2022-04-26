قضية شعب ، وليست منازعات أحزاب - صلاح بدرالدين

2022/04/26 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين خلال الأعوام العشرة الأخيرة تكاد مناكفات الأحزاب الكردية السورية ان تطغي على الصراع الرئيسي بين الحركة الوطنية الكردية من جهة ، والنظام المستبد ، والقوى الشوفينية من الجهة الأخرى ، وان تحيد نضال الكرد من اجل الحقوق والحريات الديموقراطية عن مساره التاريخي ، وتحوله الى مجرد صراعات جانبية ، وخصومات محلية ، ومبارزات آيديولوجية ، او إيجاد أعداء جدد خارج الساحة الحقيقية الوطنية التي تندمج فيها نضال الحر ......





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