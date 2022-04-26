مقتل مسؤول شمال بغداد لداعش مع انتحاري في الطارمية

2022/04/26 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الثلاثاء، مقتل مسؤول شمال بغداد لداعش مع انتحاري في منطقة الطارمية بالعاصمة.

وقال سليم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اقواتنا الأمنية تمكنت من قتل انتحاريين اثنين (الاداري والامني العام لشمال بغداد) في بستان البوغبين ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، واحباط محاولة دخولهم للعاصمة بغداد لشن غزوة ضد المواطنين الأبرياء".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار حزام ناسف على قطعات الجيش في الطارمية.وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على قطعات الجيش اثناء عمليات التفتيش الجارية ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد ما اسفر عن اصابة ضابط ومقتل جندي".وأضاف، أن "القوات الامنية ردت وتمكنت من قتل إرهابيين اثنين من عناصر داعش"، مبينا ان "العملية مستمرة".

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