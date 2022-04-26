كان يستقلها خمسة ارهابيين.. الحشد الشعبي يسيطر على عجلة لـ'داعش' غرب الانبار

2022/04/26 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - الانبارسيطرت قطعات عمليات الانبار للحشد، اليوم الثلاثاء، على عجلة تابعة لعصابات داعش الارهابية في صحراء الانبار الغربية بعد ملاحقة في منطقة وادي ام طيارة حيث كان يستقلها خمسة دواعش.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في حديث للسومرية نيوز انه "بعد محاصرتهم في الطرق الوعرة في وادي ام طيارة غرب محافظة الانبار تمكنا من السيطرة على عجلة نوع بيك اب كان يستقلها عدد من الدواعش وفروا باتجاه التلال الوعرة".

واضاف ان "العجلة تحتوي منطقة وادي ام طيارة على عدد من المضافات الخطرة".

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