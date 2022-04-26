بعد يوم من انتقاد بايدن.. أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين وهذا ما دار فيه

2022/04/26 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يوم من انتقاده للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تصريحاته عن أحداث عام 1915 بين العثمانيين والأرمن، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الرسمية الثلاثاء

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