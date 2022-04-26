2022/04/26 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

أعلنت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ مشروع حفر 20 بئراً نفطية في ذي قار.

وذكر مدير عام الشركة باسم عبدالكريم في بيان، إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، باشرت بأعمال الحفر للبئر الاول ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطيا في حقل الناصرية النفطي"، موضحاً أن "المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار بالتعاون مع شركة وذر فورد العالمية لتقديم الخدمات النفطية".

وأضاف انه "تم البدء بعمليات الحفر باستخدام أجهزة حفر حديثة"، مشيراً الى أن "العمق المخطط للبئر 2200 مترا لتكوين المشرف" .

وأكد أن "الشركة قامت بتخصيص اربعة اجهزة حديثة ذات قدرات حصانية محددة لتنفيذ هذا المشروع بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا".

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