الانبار تستدعي فرق هندسية من الجيش والحشد لمعالجة الاجسام غير المنفلقة

2022/04/26 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ، الثلاثاء ،بان القوات الامنية استدعت فرق هندسية من قوات الجيش والحشد الشعبي لمعالجة الاجسام الغير منفلقة في مناطق غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” قضاء الرطبة ومناطق اخرى غربي الانبار، شهدت وصول فرق هندسية من الجيش والحشد الشعبي لمعالجة […]

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