تقرير يكشف المستور عن خراب نينوى ويضع اليد على أكبر صفقة فساد

2022/04/26 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير نشرته صحيفة الصباح الرسمية، الضوء على حجم الخراب والفساد الذي تعانيه محافظة نينوى، كاشفاً عن أكبر صفقة فساد خلال العام الماضي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته ان الخلافات بين الأطراف السياسية طفت على السطح، بعد تخصيص مبلغ 800 مليار دينار لإعمار المحافظة.

واوضحت ان الأموال المجمدة التي أطلقتها الحكومة لم تستفد منها المحافظة بشيء، مشيرة الى أن صفقة مجاري جانب الموصل الأيمن وحدها بلغت أكثر من 600 مليار دينار وهي الصفقة الأكثر فساداً لعام 2021 كما وصفها نواب عن المحافظة آنذاك، اذ لا تزال 60 بالمائة من أحياء الجانب الأيمن من دون مجار.

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